Une expo itinérante sur la ligne D pour célébrer les 120 ans du cinéma

Affiches de films, photographies de stars et appareils cinématographiques prendront place à l’intérieur de deux rames de la ligne D pour offrir une promenade itinérante à travers le septième art.

Les voyageurs vivront ainsi leur trajet à travers les films de Louis Feuillade, Jean Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Eric Toledano et Olivier Nakache…

Les espaces intérieurs des deux trains de la ligne D participant à l’opération ont été entièrement décorés de photographies de stars et d’affiches de cinéma.

En circulant de voiture en voiture, les voyageurs pourront remonter le temps et traverser plus d’un siècle de production cinématographique.