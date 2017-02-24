Une nouvelle campagne de communication contre la fraude dans les transports

Du 21 février au 7 mars, trois messages différents seront relayés par des visuels marquants sur l’ensemble du réseau francilien.

Des actions de contrôles auront également lieu sur le terrain pour incarner directement auprès des voyageurs les différents messages de prévention et les nouvelles règles en vigueur.

Avec ses 1 250 agents dédiés au contrôle, la RATP poursuit sa politique, déjà très active sur le sujet de la fraude. Ainsi, la RATP mènera une opération « Ensemble contre la fraude » sur le réseau Tramway, où le taux de fraude reste le plus élevé.

Ces actions ont déjà commencé à porter leurs fruits puisque les taux de fraude en 2016 sont en baisse sur tous les réseaux RATP :