Une réduction dédiée aux volontaires du Service Civique

Qui peut bénéficier de la réduction Service civique ?

Tous les volontaires du Service Civique et du service volontaire européen (Corps Européen de Solidarité )

Quelles sont les conditions d'accès ?

  1. Avoir signé un contrat d’engagement avec l’Agence Service Civique  pour une mission se déroulant en Île-de-France
  2. Disposer d’un passe Navigo personnalisé. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous en procurer un gratuitement :

À noter : les passes Navigo imagine R, Navigo Annuel, Navigo Easy et Navigo Découverte ne sont pas des supports éligibles

Comment obtenir votre réduction Service civique ?

La demande de réduction doit être faite sur le site Solidarité Transport 