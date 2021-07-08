Une réduction dédiée aux volontaires du Service Civique
Qui peut bénéficier de la réduction Service civique ?
Tous les volontaires du Service Civique et du service volontaire européen (Corps Européen de Solidarité )
Quelles sont les conditions d'accès ?
- Avoir signé un contrat d’engagement avec l’Agence Service Civique pour une mission se déroulant en Île-de-France
- Disposer d’un passe Navigo personnalisé. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous en procurer un gratuitement :
- par Internet depuis votre Espace Personnel
- dans les comptoirs et agences commerciales du réseau
- par correspondance auprès de l’Agence Navigo
À noter : les passes Navigo imagine R, Navigo Annuel, Navigo Easy et Navigo Découverte ne sont pas des supports éligibles
Comment obtenir votre réduction Service civique ?
La demande de réduction doit être faite sur le site Solidarité Transport