Véligo à la Gare Montparnasse : une seconde étape parisienne
Véligo est le service de stationnement de vélos en gares et stations créé par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF)
Cette consigne ou parking à vélos est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec une carte Navigo chargée d’un forfait en cours de validité (Semaine, Mois, Annuel, imagine R Scolaire ou Étudiant, Solidarité Transport). Pour accéder au service, un abonnement annuel de 20 € doit être souscrit.
Comment vous inscrire rapidement ?
- A partir du site www.veligo.transilien.com
- Auprès du Centre de Gestion Véligo au 01 71 25 06 50 de 7h00 à 20h00, 7j/7 (prix d’un appel local) et du guichet de la gare.
Un espace Véligo proche de chez vous ?
48 gares et stations sont d’ores et déjà équipées de consignes sécurisées Véligo soit 2954 places consignées et plus de 4000 Véligo et abris en accès libre confondus. Une carte interactive de ces espaces vous permettra de localiser des espaces lors de vos déplacements.