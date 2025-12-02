Véligo Location se réinvente avec 19 nouveaux modèles à tester et à adopter
Véligo Location : ils sont 130 000 à l'avoir déjà essayé
Depuis sa mise en service en 2019, Véligo Location a permis à plus de 130 000 Franciliens de goûter aux avantages de la vie de cycliste.
Les quatre modèles de vélo à assistance électrique disponibles (1 classique et 3 cargos) ont fait leur preuve : 85 % des usagers sont satisfaits et veulent continuer à profiter du service (à l'issue de leur location allant de 6 à 9 mois).
En 2026, la famille Véligo s'agrandit : un vélo pour tous et tous à vélo !
Dès le premier semestre 2026, la famille Véligo Location s’agrandit avec de nouveaux modèles (19 au total), pensés pour vous et la multitude de vos usages.
Jeunes, familles, seniors, professionnels, personnes ne pouvant pas faire de vélo classique pour des raisons de santé : après souscription, votre vélo vous attend en point de location en Maison du Vélo ou est directement livré chez vous.
On vous emmène pour un tour d’essai ?
19 nouveaux modèles de vélo : lequel sera le vôtre ?
Le pliant : le vélo qui se plie en quatre pour vous
Le modèle de vélo parfait pour ceux qui veulent l'amener partout !
Le vélo mécanique classique : pour ceux qui aiment rouler des mécaniques
Véligo Location sort un vélo mécanique pour ceux qui ont confiance en leurs mollets et préfèrent rouler plus léger.
Le nouveau vélo à assistance à électrique : pour des trajets toujours plus confortables
Le vélo à assistance électrique gagne en confort d’usage avec : passage automatique des vitesses, poste de pilotage retravaillé, allumage par le passe Navigo (physique ou dématérialisé), clignotants intégrés et verrouillage électronique.
Ce nouveau modèle intégrera progressivement la flotte pour remplacer le vélo actuel !
Les vélos cargos des particuliers : votre coffre avec des pédales
Pour jongler entre école, courses et activités : il existe en biporteur (court ou long), en rallongé et en triporteur !
Les vélos cargos professionels : le vélo qui a du coffre
Pour les artisans, commerçants, indépendants (possibilité de louer jusqu'à cinq vélos simultanément !)
Il y en a pour tous les goûts :
- Biporteur léger ou long
- Rallongé
- Remorque
- Triporteur
Image 1 sur 4
Vélos adaptés : pédaler, c'est pour tout le monde
Pour les cyclistes à besoins spécifiques : stabilité, confort, sécurité et accessibilité garantis !
Au programme ?
- Vélo à assise basse
- Tricycle, tricycle guidon bas et tricycle avec maindalier
- Tandems : bi position, adulte enfant, côte-à-côte
- Triporteur pour fauteuil roulant
Image 1 sur 3
Île-de-France Mobilités crée les Maisons du Vélo
Véritables lieux de vie consacrés à la culture cycliste, les Maisons du Vélo, d’ampleur régionale, sont des maillons essentiels de la chaîne de la mobilité.
Dans ces Maisons du Vélo, vous retrouverez :
- Information sur les services vélos d’Île-de-France Mobilités, les aménagements cyclables et services locaux
- Réparation : votre vélo a un coup de mou ? À vous les outils et les conseils
- Location courte durée : faites-vous une idée en roulant
- Vélo-écoles : pour se mettre à niveau et être 100 % à l’aise
- Animations et ateliers : pour apprendre de la communauté locale
- Services sur-mesure : à chaque territoire ses besoins, Île-de-France Mobilités s'adapte
- Et surtout : profitez-en pour essayer les nouveaux modèles Véligo !
7 lieux vous accueillent dès le premier semestre 2026
Vous habitez en petite ou grande couronne ? Parfait.
C'est là que les premières Maison du vélo ouvrent en priorité : ici, le vélo prend tout son sens pour boucler vos trajets. Pour rejoindre la gare le matin, parcourir le dernier kilomètre jusqu’à chez vous ou simplement participer à améliorer la qualité de l'air dans la région.
Rendez-vous très prochainement en gare de ?
- Ermont-Eaubonne (95),
- Juvisy (91)
- Croix de Berny (92),
- Aulnay-sous-Bois (93),
- Maisons-Alfort (94),
- Évry-Courcouronnes (91)
- Houilles-Carrières (78)
Et en plus : 7 autres Maisons du vélo "mobiles"
L'idée ? Des agences sur roues qui se déplacent de ville en ville !
Pourquoi se mettre au vélo en Île-de-France ?
Véligo Location et les Maisons du Vélo s'inscrivent dans une ambition plus large : tripler la part du vélo dans les déplacements franciliens d'ici 2030 .
Les enjeux ?
- Offrir une alternative concrète et économique à la voiture pour décongestionner les routes
- Améliorer la qualité de l'air
- Encourager une mobilité active
Et avec déjà + d'1,6 million de trajets à vélo chaque jour en Île-de-France, la dynamique est bien lancée.
Quelles autres initiatives facilitent la pratique du vélo en Île-de-France ?
- Les Parkings Vélos sécurisés : près de 26 000 places déjà en service dans plus de 300 gares, avec 12 000 places supplémentaires en cours de déploiement. Le + ? Ils sont gratuits pour les abonnés Navigo Annuel !
Objectif ? équiper 100 % des gares franciliennes d'ici 2030.
- Aides à l'achat: jusqu'à 1 200 € pour les vélos adaptés, 600 € pour les cargos électriques, 400 € pour les VAE. Des coups de pouce concrets qui ont déjà convaincu des milliers de Franciliens de franchir le cap.