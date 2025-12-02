Véligo Location se réinvente avec 19 nouveaux modèles à tester et à adopter

Véligo Location : ils sont 130 000 à l'avoir déjà essayé

Depuis sa mise en service en 2019, Véligo Location a permis à plus de 130 000 Franciliens de goûter aux avantages de la vie de cycliste.

Les quatre modèles de vélo à assistance électrique disponibles (1 classique et 3 cargos) ont fait leur preuve : 85 % des usagers sont satisfaits et veulent continuer à profiter du service (à l'issue de leur location allant de 6 à 9 mois).