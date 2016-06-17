La carte Navigo et Véligo
20 000 places labellisées Véligo (consignes sécurisées et abris) à l’horizon 2020
L’objectif du nouveau PDUIF (Plan de déplacements urbains d’Île-de-France) est d’atteindre plus de 20 000 places labellisées Véligo (consignes sécurisées et abris) à l’horizon 2020. C’est pourquoi de nouveaux projets sont actuellement à l’étude sur différents projets de transport, tels que les prolongements ou nouvelles lignes de tram, le prolongement du train-rer E à l’ouest, les Tram-express et le Nouveau Grand Paris.
Le service est ouvert à tous les voyageurs des transports en commun franciliens détenteurs d’une carte Navigo.
Le déploiement
Depuis 2012, année de lancement du dispositif Véligo, le STIF a financé 77 projets Véligo représentant près de 3 700 places en consignes et 1 600 places en abris. En 2015, 23 équipements Véligo (consignes et/ou abris) sont en service, soit 1 448 places. Le déploiement se poursuivra en 2015 et 2016 avec l’objectif pour le STIF de financer d’ici fin 2016 4 520 nouvelles places réparties dans 116 nouvelles gares et stations.