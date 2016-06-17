La carte Navigo et Véligo

Le déploiement

Depuis 2012, année de lancement du dispositif Véligo, le STIF a financé 77 projets Véligo représentant près de 3 700 places en consignes et 1 600 places en abris. En 2015, 23 équipements Véligo (consignes et/ou abris) sont en service, soit 1 448 places. Le déploiement se poursuivra en 2015 et 2016 avec l’objectif pour le STIF de financer d’ici fin 2016 4 520 nouvelles places réparties dans 116 nouvelles gares et stations.