Vianavigo : une nouvelle version adaptée aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes et aux covoitureurs

L’arrivée du covoiturage et des fonctionnalités enrichies pour les cyclistes

Le cycliste aura à sa disposition de nouvelles informations, comme les espaces de vélos en libre-service (Vélib’, Velo2 à Cergy-Pontoise et Cristolib à Créteil) ou sécurisés (Véligo) situés dans son environnement proche. Le nombre de vélos disponibles en temps réel sera également spécifié afin de pouvoir anticiper encore plus facile son déplacement.

Le covoiturage fait en revanche sa grande rentrée dans la nouvelle version Vianavigo et constitue une première en France. En partenariat avec 7 acteurs du marché (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop et WayzUp), le service vous permet de visualiser les différents trajets correspondants à votre recherche : le lieu de prise en charge, les horaires de départ, le temps de parcours et le prix demandé par le chauffeur. Une redirection vers le site du partenaire finalisera la réservation.

Le site est disponible sur www.vianavigo.com et l’application est téléchargeable sur Appstore ou Playstore.