Vianavigo : une nouvelle version adaptée aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes et aux covoitureurs
Une utilisation retravaillée
Un calculateur d’itinéraires Vianavigo permet à tout voyageur de préparer sereinement ses déplacements en transports en commun dans toute l’Île-de-France, en suivant par exemple en temps réel les horaires et le trafic du réseau. La nouvelle version affichera désormais tous les transports disponibles dans les environs de l’utilisateur tout en lui offrant le choix de se créer des alertes afin d’être prévenu en cas d’incident sur la ligne qu’il doit emprunter.
Tous mes déplacements en île-de-France : Itinéraires, horaires, infos trafic, a proximité, cartes et plans, mes transports faciles d'accès, ticket et tarifs.
Vers des transports accessibles à tous
La plateforme est désormais adaptée aux personnes à mobilité réduite (personnes en fauteuil ou avec une poussette, malvoyants…). Le calculateur permettra de connaître en temps réel l’état de fonctionnement des ascenseurs en stations mais aussi d’informer le voyageur sur l’ensemble des équipements spécialisés présents dans la gare ou le transport de son choix (annonces sonores, écrans dynamiques…).
Rappelons que la plateforme Infomobi.com servant à se renseigner sur l’accessibilité des transports intègre dorénavant les fonctionnalités du nouveau Vianavigo. On y retrouve tous les renseignement utiles aux voyageurs à mobilité réduite de planifier leurs déplacements : numéros d’assistance téléphonique et en gare, plans adaptés aux personnes malvoyantes, etc.
L’arrivée du covoiturage et des fonctionnalités enrichies pour les cyclistes
Le cycliste aura à sa disposition de nouvelles informations, comme les espaces de vélos en libre-service (Vélib’, Velo2 à Cergy-Pontoise et Cristolib à Créteil) ou sécurisés (Véligo) situés dans son environnement proche. Le nombre de vélos disponibles en temps réel sera également spécifié afin de pouvoir anticiper encore plus facile son déplacement.
Le covoiturage fait en revanche sa grande rentrée dans la nouvelle version Vianavigo et constitue une première en France. En partenariat avec 7 acteurs du marché (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop et WayzUp), le service vous permet de visualiser les différents trajets correspondants à votre recherche : le lieu de prise en charge, les horaires de départ, le temps de parcours et le prix demandé par le chauffeur. Une redirection vers le site du partenaire finalisera la réservation.
Le site est disponible sur www.vianavigo.com et l’application est téléchargeable sur Appstore ou Playstore.