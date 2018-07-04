Visite virtuelle des futurs tram 9 et tram 10
Bienvenue à bord du nouveau tramway
Nous vous invitons à découvrir les aménagements intérieur et extérieur du Citadis X05, conçu par Alstom selon le cahier des charges voulu par Île-de-France Mobilités, en naviguant dans notre maquette virtuelle.
Un design plébiscité par les Franciliens
En janvier 2017, près de 42 000 Franciliens se sont prononcés sur le design de leur futur tramway lors d’une grande consultation initiée par Île-de-France Mobilités. Plus de deux votants sur trois se sont prononcés en faveur du modèle retenu.
Le design extérieur de ce nouveau tramway s’appuie sur l’élégance et la simplicité de sa ligne, soulignée par une bande lumineuse continue sur l’ensemble de la rame. La lumière a également une fonction d’information, en prévenant les utilisateurs de l’ouverture des portes ou d’un départ imminent.
A l’intérieur aussi, la lumière est omniprésente et se diffuse dans la rame en améliorant l’expérience voyageur, en l’orientant et en lui apportant confort, sécurité et bien-être. De grandes baies vitrées lui permettront également de profiter du paysage traversé dans une atmosphère apaisante.
Les services ne sont pas en reste grâce à la présence d’assises spacieuses et diverses (siège individuel, banquette, banc semi-debout…) et des prises USB pour la recharge d’appareils mobiles.
Le design a été réalisé par le cabinet Saguez & Partners et Alstom.
Pour en savoir plus sur le Tram 9, rendez-vous sur le site projet.
Voici le futur Tramway que vous avez choisi. De Porte Choisy à Orly-Ville
Un tram de nouvelle génération
Île-de-France Mobilités a d’ores et déjà commandé à l’entreprise Alstom 22 rames de type Citadis X05 pour un montant de 70 millions d’euros. Ces trams seront livrés à partir de 2019 pour une mise en service commerciale à l’horizon 2020 pour le Tram 9. Des rames supplémentaires seront aussi commandées pour le Tram 10 qui circulera à partir de 2023.
Ce nouveau matériel, fabriqué en France, offrira une grande capacité d’accueil (314 voyageurs), des montées et des descentes facilitées par de grandes ouvertures, une accessibilité complète aux personnes à mobilité réduite et de nombreux écrans pour l’information voyageurs. De plus, ces véhicules 100% électriques n’émettront pas de gaz à effet de serre et seront recyclables à 98%, contribuant ainsi activement à la lutte contre la pollution et pour la qualité de l’air engagée par Île-de-France Mobilités.