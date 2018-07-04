Visite virtuelle des futurs tram 9 et tram 10

Un design plébiscité par les Franciliens

En janvier 2017, près de 42 000 Franciliens se sont prononcés sur le design de leur futur tramway lors d’une grande consultation initiée par Île-de-France Mobilités. Plus de deux votants sur trois se sont prononcés en faveur du modèle retenu.

Le design extérieur de ce nouveau tramway s’appuie sur l’élégance et la simplicité de sa ligne, soulignée par une bande lumineuse continue sur l’ensemble de la rame. La lumière a également une fonction d’information, en prévenant les utilisateurs de l’ouverture des portes ou d’un départ imminent.

A l’intérieur aussi, la lumière est omniprésente et se diffuse dans la rame en améliorant l’expérience voyageur, en l’orientant et en lui apportant confort, sécurité et bien-être. De grandes baies vitrées lui permettront également de profiter du paysage traversé dans une atmosphère apaisante.

Les services ne sont pas en reste grâce à la présence d’assises spacieuses et diverses (siège individuel, banquette, banc semi-debout…) et des prises USB pour la recharge d’appareils mobiles.

Le design a été réalisé par le cabinet Saguez & Partners et Alstom.

Pour en savoir plus sur le Tram 9, rendez-vous sur le site projet.