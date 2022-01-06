Choisissez le visage du nouveau tram T1

Des rames plus confortables

Des portes plus large, un accès facilité pour tous

Ces nouveaux tramways seront équipés de six portes doubles de 1,30m par côté y compris aux extrémités, afin de faciliter la montée/descente des voyageurs, d’un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, de climatisation afin d’améliorer le confort pour les voyageurs, d’une information sonore et visuelle dynamique et circonstanciée, et de vidéo protection.

Une capacité de transport accrue, un confort renforcé

La capacité de transport sera augmentée de 15 % par rapport au matériel actuel et de nouveaux services sont également prévus pour le confort des voyageurs comme des prises USB pour recharger les téléphones mobiles ou des éclairages 100 % LED pour améliorer l’ambiance du trajet.

Une fréquentation surveillée de près

Par ailleurs, ces rames seront équipées d’un système embarqué de comptage de voyageurs par flux pour mesurer plus finement la fréquentation de la ligne T1 et ainsi améliorer le service rendu.

Le respect de l'environnement au cœur

La motorisation de ce matériel va permettre de réduire la consommation en énergie de traction d’au moins 30 % par rapport au matériel actuel. De plus, les tramways seront équipés de freinage électrique très performant. Enfin, ils seront recyclables à 95 % et valorisables à 99 %.