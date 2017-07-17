Vous avez choisi le dessin du tissu de vos transports

Ce choix d’un tissu unique pour les transports en commun permettra d’harmoniser l’identité régionale avec des matières de meilleure qualité (résistance à l’usure, facilité de nettoyage, rapidité de maintenance, recyclabilité) partout en Île-de-France. Cela permettra également de déclencher une démarche d’efficacité économique grâce à la rationalisation des commandes de tissus et une diminution des coûts de maintenance.

Si la révolution des transports en Île-de-France engagée depuis un an par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Présidente d’Île-de-France Mobilités, passe notamment par des investissements sans précédent pour rénover ou renouveler la totalité du matériel roulant et moderniser les gares, elle passe aussi par l’amélioration du confort. Le design intérieur participe aux conditions de transport au quotidien en façonnant une ambiance.

Les démarches de consultation des Franciliens concernant le Grand Paris des Bus et le choix du design des Tram 9 et 10 en début d’année avaient déjà été couronnées de succès avec des milliers d’avis exprimés.