Les transports en Île-de-France sont-ils accessibles aux personnes en situation de handicap ?

En fonction du type de handicap, plusieurs options de transport sont mises à votre disposition. Accéder aux informations dédiée à l'accessibilité et au handicap

Service de navettes accessibles aux personnes disposant d'un billet de compétition PFR (personne en fauteuil roulant) et PSH (personne en situation de handicap)

Si, lors de l'achat de votre place pour une ou plusieurs compétitions, vous avez indiqué être une personne en situation de handicap, un mail avec un lien vers la centrale de réservation vous a été envoyé. Grâce à ce lien, vous pouvez réserver une navette vous permettant d'accéder directement à votre lieu de compétition. Accéder à toutes les informations concernant ces navettes.

ATTENTION : ce service est payant, et n'est pas compris dans l'achat d'un Passe Paris 2024.

Pour trouver les facilités d'accès directement depuis votre recherche d'itinéraire :

Depuis l'application Transport Public Paris 2024

Sur votre page de résultats de recherche d’itinéraire, cliquez en haut à droite de votre écran pour obtenir les paramètres. Vous pourrez alors indiquer si vous êtes en fauteuil roulant, et sélectionner un trajet adapté.

Plus généralement, lorsque vous sélectionnez un résultat dans votre recherche d’itinéraire, l’ensemble des modalités d’accessibilité dans les gares que vous parcourez vous sont présentées. Un numéro de téléphone non surtaxé est également disponible : Infomobi 09 70 81 82 83 85 pour vous aider dans votre déplacement (disponible entre 7h et 22h, 7 jours sur 7 sauf le 1er mai).

Depuis le site internet Île-de-France Mobilités

Depuis la section "itinéraire" de la rubrique "Me déplacer" du site internet, il vous est possible de sélectionner différents critères de "facilités d'accès" et notamment connaître pour chaque trajet proposé les dispositifs d'accessibilité mis en place (aide en gare, annonce sonore, ascenseur, etc.) ou de trouver un trajet adapté à déplacement en fauteuil roulant.

Il suffit de cliquer sur "enregistrer ces facilités d'accès" pour que les critères sélectionnés soient enregistrés.

Disponibilité des ascenseurs :

Consultez la liste des lignes accessibles par ascenseur. Sélectionnez la ligne qui vous intéresse pour obtenir le descriptif de l'état des ascenseurs à chaque arrêt.