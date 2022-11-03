Le compte Île-de-France Mobilités vous sert déjà à accéder aux services de transport en commun proposés par Île-de-France Mobilités sur son site et son application mobile. Vous pouvez ainsi, avec un compte unique :

Gérer vos contrats et abonnements dans votre espace Mon Navigo,

Acheter votre Navigo Mois ou Semaine et valider directement avec votre mobile,

Ou encore suivre vos achats et rechargements de passe Navigo réalisés depuis l’application mobile Île-de-France Mobilités, et accéder à vos justificatifs d’achats.

Désormais, votre compte Île-de-France Mobilités vous permet aussi de bénéficier des deux trajets de covoiturage offerts chaque jour par Île-de-France Mobilités aux détenteurs d’un forfait Navigo.

Vos démarches sont ainsi simplifiées, puisqu’il vous suffit d’une authentification avec Île-de-France Mobilités Connect depuis l’application de covoiturage pour déterminer si vous êtes éligible, que votre forfait soit chargé sur votre passe Navigo ou directement sur votre mobile pour valider. Et si vous changez de forfait ou de passe, il n’y a pas de démarche supplémentaire à effectuer !

Bon à savoir : votre compte Île-de-France Mobilités vous permet également d’accéder à d’autres services de mobilité (Vélib, Communauto) depuis l’application mobile Île-de-France Mobilités, et prochainement à d’autres services.