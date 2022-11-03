Votre compte Île-de-France Mobilités vous permet de bénéficier de deux trajets de covoiturage offerts chaque jour.

Suivez les étapes pas à pas pour bénéficier des trajets offerts:

1. Rendez-vous sur votre application Île-de-France Mobilités pour faire une recherche d’itinéraire et visualiser les trajets proposés par nos partenaires de covoiturage, vous serez ainsi redirigé vers l’application partenaire.

Ou

Depuis l’application de votre opérateur de covoiturage préféré, connectez- vous en utilisant votre identifiant Île-de-France Mobilités Connect .

2. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous créer un compte Île-de-France Mobilités directement depuis l’application de covoiturage.

Ou

Si vous avez déjà un compte partenaire, il faudra l’associer avec votre compte Île-de-France Mobilités au sein de l’application de covoiturage.

3. Une fois connecté avec votre compte Île-de France Mobilités, le partenaire pourra connaître votre éligibilité à l’offre en tant que passager*.

* Trajet offert dans la limite de 2 trajets de 30 km maximum par jour

