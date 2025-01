Comment utiliser mon compte Île-de-France Mobilités Connect dans les applications de covoiturage ?

Il est possible d’utiliser votre compte Île-de-France Mobilités Connect (anciennement Navigo Connect) dans les applications de covoiturage partenaires (Karos, Ynstant et BlaBlaCar Daily).

Karos : https://www.karos.fr

Ynstant : https://www.ynstant.io/

BlaBlaCar Daily : https://blablacardaily.com/

L’utilisation de votre compte Île-de-France Mobilités Connect vous permet de vous inscrire plus rapidement chez nos partenaires et d’éviter d’avoir de multiples identifiants et mots de passe.

Pour utiliser Île-de-France Mobilités Connect au sein de ces applications de covoiturage :

Choisissez Île-de-France Mobilités Connect comme solution d’authentification ;

Saisissez vos identifiants Île-de-France Mobilités Connect (e-mail et mot de passe) ;

Acceptez le partage de données d’Île-de-France Mobilités vers l’opérateur. Seules les données essentielles à votre inscription (adresse e-mail, nom, prénom et date de naissance) seront transmises à l’opérateur.

Si vous êtes déjà connecté avec votre compte Île-de-France Mobilités Connect et que vous souhaitez utiliser un autre compte, pensez au préalable à fermer votre session sur l'espace de gestion d'Île-de-France Mobilités Connect.