Les trajets* sont offerts pour les passagers porteurs de passes : Navigo mensuel, Solidarité Gratuité, Navigo Solidarité (75% et 50%) et Navigo Annuel et Sénior, Améthyste et Imagine R valident au moment du trajet.

En période de perturbation dans les transports ou pics de pollution: ce service s’ouvre à tous**, abonnés ou non

*Les trajets offerts doivent respecter une zone de 30 km en Île-de-France.

**Dispositif soumis à la décision de la Direction Île-de-France ou de la préfecture, vous serez notifié par l’opérateur de covoiturage