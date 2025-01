Comment déclarer la perte de mon titre de transport pour remplacement/ remboursement ?

Vous pouvez déclarer la perte ou le vol de votre passe Navigo :

En ligne depuis votre espace personnel : cliquez sur " déclarer la perte/vol de ma carte " et laissez vous guider. Une fois la déclaration en ligne terminée, votre ancien passe Navigo sera définitivement désactivé. Vous recevrez votre nouveau passe Navigo dans un délai maximal de 10 jours (hors week-end et jours fériés) à compter de la réception de votre demande. Si vous possédez un abonnement, il sera déjà chargé avec celui-ci (sauf forfait jour et Navigo Easy).

En agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou en Guichet Services Navigo SNCF

Par téléphone, en contactant l’Agence Navigo au 09.69.39.22.22 (appel non surtaxé)

Votre passe Navigo est remplacé en cas de perte ou de vol à votre demande contre le paiement d’une somme forfaitaire de 15 euros TTC. Les frais seront prélevés sur la prochaine facture si vous faites votre demande en ligne ou par téléphone. Ces frais sont à régler au moment de la demande si elle est faite en agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou en Guichet Services Navigo SNCF.

BON A SAVOIR : En cas de perte / vol de votre passe, les contrats / forfaits et les éventuels droits à la réduction sont rechargés à l'identique sur un nouveau passe Navigo, à l'exception du forfait Navigo Jour et du Navigo Easy. Ces derniers ne peuvent être remplacés et les titres chargés dessus ne pourront pas être remboursés. Vous devez en acheter un nouveau pour pouvoir circuler. Le forfait Navigo Jour peut faire l'objet d'un remboursement conformément aux CGVU en vigueur.

Dans le cas de l'existence de plusieurs contrats ou forfaits sur le passe Navigo, la déclaration de perte ou vol peut être réalisée sur internet, mais le remplacement du passe avec chargement des titres de transport doit obligatoirement être réalisé en présentiel, soit dans l’agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou au Guichet Service Navigo SNCF.

ATTENTION : Tous les trajets effectués sur votre contrat Navigo Liberté + jusqu'à l'enregistrement de la déclaration de perte de votre passe vous seront facturés et devront être payés.