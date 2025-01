Comment déclarer la perte d'un objet dans les transports ?

Le processus de déclaration d'un objet perdu ou trouvé peut varier en fonction des opérateurs qui gèrent la ligne ou la station/ gare dans laquelle vous avez perdu ou trouvé l'objet.

Si la gare ou station dans laquelle vous vous trouvez dispose d'un guichet avec agent, le plus simple est de vous y rendre directement pour obtenir de l'aide. Dans le cas contraire, plusieurs options s'offrent à vous. Cependant, il est important de rappeler que la responsabilité d'Île-de-France Mobilités ou des opérateurs ne peut être engagée en cas de perte ou de vol d'un objet dans le réseau de transport d'Île-de-France. De plus, la perte ou le vol d'un smartphone ne constitue pas un motif de remboursement ou de remplacement des titres chargés dessus.

RATP (réseau de métros) :

Si vous avez perdu un objet sur le réseau desservi par la RATP, remplissez ce formulaire afin de déposer une annonce sur le site de la RATP. Si l'objet a été trouvé, vous recevrez une notification et pourrez retrouver l'objet en gare ou aux services des objets trouvés de la préfecture de police.

Si vous avez trouvé un objet, merci de le remettre directement à un agent en gare ou en station.

Un numéro est également à votre disposition en cas de perte d'un objet, le 3246 (0,80cts/mins + prix d'un appel local).

SNCF (réseau de trains/ RER) :

Si vous avez perdu un objet sur le réseau desservi par la SNCF, remplissez ce formulaire afin d'en informer le service des objets trouvés SNCF. Si l'objet a été trouvé, vous recevrez une notification et pourrez retrouver l'objet en gare (gare où l'objet a été perdu ou gare d'arrivée du train, si perdu dans une rame) ou peut être livré à domicile (frais d'expédition à votre charge). La récupération de l'objet se fera sur présentation d'une pièce d'identité et après paiement d'une taxe de restitution de 5 ou 10€, correspondant aux frais de gestion.

Attention : vous avez 30 jours pour récupérer votre objet, passé ce délai, il sera détruit ou donné à une association.

Si vous avez trouvé un objet, merci de le remettre directement à un agent en gare ou en station.

Réseaux de bus :

Si vous avez perdu un objet dans un bus, il vous faut d'abord trouver quel opérateur gère la ligne. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique "Horaires" du site Île-de-France Mobilités et sélectionnez la ligne de bus qui vous intéresse. Cliquez sur "Rechercher" (vous n'avez pas besoin de remplir les champs d'arrêt et de transporteur), vous verrez alors s'afficher le nom de votre transporteur (Keolis, Croix Savac, RATP, Transdev, etc.).

Pour les transporteurs : La Croix Savac, RATP, Transdev, contactez-nous directement à travers ce lien.

Pour les autres transporteurs : Keolis, etc., remplissez ce formulaire directement sur leur site internet.