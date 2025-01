L'achat de titres sur mon téléphone ou sur montre connectée, comment ça marche ?

Grâce à votre téléphone, finie l'attente au guichet et aux automates !

Un service d'achat de titres de transport (tickets, forfaits Navigo, etc.) est proposé dans plusieurs applications mobiles Android et iOS suivantes :

App Île-de-France Mobilités

Bonjour RATP

SNCF Connect

Ce service fourni par Île-de-France Mobilités permet d'acheter des titres de transport d'Ile-de-France sur un téléphone NFC compatible pour recharger un passe Navigo ou pour valider avec son téléphone ou sa montre connectée.