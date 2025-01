Pour charger mon titre de transport, je dois choisir entre mon passe Navigo, mon téléphone ou ma montre connectée

Le passe Navigo, le téléphone et la montre connectée sont trois supports de titres de transport distincts. Les titres dans le passe Navigo, les titres dans le téléphone, et les titres dans la montre connectée ne sont pas synchronisés.. Il n'est pas possible de les transférer entre ces supports.

Sur l'écran d'accueil du service "Achat" de l'application, vous devez choisir le support sur lequel sera chargé le titre : passe Navigo, téléphone ou la montre connectée.