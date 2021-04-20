Pourquoi mon dédommagement ne correspond pas au montant attendu ?
Il se peut que votre dédommagement n’apparaisse pas sur votre compte bancaire avec le montant attendu. Cela signifie que votre remboursement s’effectue en 2 temps, avec :
- un virement de 47€ sur votre compte bancaire d'une part ;
- votre prochaine mensualité de 38 € non-prélevée d'autre part, pour arriver à un total de 85€.
A noter
Le remboursement s’effectue :
- par virement si vous réglez votre abonnement par prélèvement automatique ;
- sur la carte bancaire utilisée lors de votre paiement ou par lettre-chèque envoyée à votre domicile si vous réglez au comptant.
Si vous rencontrez un problème, vous pouvez consulter la FAQ disponible sur la plateforme de remboursement.