Pour être au plus près de la situation vécue par les usagers, chaque ligne de RER, Train, métro hors Paris a été découpée en axes ; vous pourrez en retrouver le détail ici

1. Comment est définie la ponctualité d’un axe ?

Le pourcentage de ponctualité représente le taux de voyageurs arrivés à l’heure. Un voyageur est considéré comme « à l’heure » lorsqu’il parvient à destination avec un retard inférieur à cinq minutes par rapport à l’heure d’arrivée théorique.

Un mois est considéré non ponctuel lorsque moins de 80% des voyageurs d’un axe arrivent à leur destination avec un retard strictement inférieur à cinq minutes par rapport à l’heure d’arrivée théorique.

Une opération de dédommagement est ouverte lorsqu’un axe a connu au moins trois mois de non-ponctualité au cours de l’année civile écoulée.

Retrouvez le bulletin ponctualité de tous les axes ici .

2. Comment savoir à quel axe je suis rattaché ?

Par défaut, votre lieu de résidence détermine le ou les axes auxquels vous êtes rattaché.

Si l’axe que vous empruntez régulièrement pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d’études est concerné par une mesure de remboursement, il vous faudra justifier de ce lieu de travail ou d’études en déposant une pièce justificative dans le parcours de demande.

Les pièces suivantes sont acceptées :

· Lieu de travail :

o Fiche de paie

o Justificatif employeur

· Lieu d’études :

o Certificat de scolarité

o Carte d’étudiant

Attention, vous ne pouvez faire qu’une demande dans le cadre d’opération : soit au titre de votre lieu de domicile, soit au titre de votre lieu de travail ou d’études.