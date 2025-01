Peut-on limiter le nombre d’abonnements Parkings Relais 0 € pour les usagers des forfaits éligibles ? 

Les abonnements Parkings Relais à 0€ sont pris en charge par Île-de-France Mobilités dans la limite du nombre total de places disponibles, pour garantir la disponibilité de places à l’abonné.

Les Maîtres d'Ouvrage ont toutefois la possibilité de faire du surbooking et commercialiser l’équivalent de 110 % de la capacité du Parking Relais (ex : pour un Parking Relais de 100 places, le maître d'ouvrage peut commercialiser 110 abonnements à 0 € et Île-de-France Mobilités finance 100 abonnements annuels).

Dans certains cas spécifiques, le nombre d’abonnements à 0 € peut être limité entre 70 % et 100 % du nombre de places totales du Parking Relais.