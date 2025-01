Un Parking Relais labellisé peut-il être conçu avec une mixité d’usage?

La mixité d’usage est difficile à mettre en œuvre, en particulier entre rabattants et résidents, du fait de la tension possible sur la disponibilité de places aux horaires d’arrivée et de départ des rabattants.

Cette solution peut être envisagée si des étages sont bien dédiés à chaque usage et non perméables. Dans ce cas, le financement d'Île-de-France Mobilités ne se porte que sur la partie à vocation de Parking Relais.

Au quotidien, un Parking Relais peut toutefois accueillir une clientèle horaire, sans toutefois dépasser l’occupation de 20 % des places de l’équipement.