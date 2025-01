Vous avez choisi lors de votre souscription le mode de paiement par prélèvements mensuels, et vous constatez un montant plus élevé lors de la première mensualité.



C’est tout à fait normal, et cela vous a été annoncé lors de la souscription au forfait Navigo Annuel.

En effet, la première mensualité comporte les frais de dossier annuels de 7,60 €.