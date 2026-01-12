Vous souhaitez être payeur d'un forfait Navigo Annuel d'un autre titulaire ?

Vous pouvez souscrire en agence commerciale des transporteurs, points de vente RATP ou Guichet Services Navigo SNCF :

La présence du payeur et du titulaire est obligatoire

Documents requis : présentez un justificatif d’identité du titulaire.

Photo sur place : la photo du titulaire sera prise directement en agence.

Moyen de paiement : munissez-vous d'un RIB et d'un moyen de paiement (celui du payeur), si vous choisissez de régler au prélèvement ou d'une carte bancaire si vous choisissez de régler au comptant.

Le passe Navigo Annuel chargé sur forfait sera délivré immédiatement.

