Pourquoi dois-je valider à chaque entrée / montée ?

Pour voyager, l’utilisateur d’un passe Navigo doit l’avoir préalablement chargé d’un titre de transport et avoir validé celui-ci sur les appareils de validation des transporteurs avant chaque trajet lors de son entrée sur le réseau et/ou de sa montée dans le véhicule, mais aussi, le cas échéant, lors des correspondances et en sortie, sous peine de se trouver en infraction.

Cette validation nous permet d’avoir une meilleure connaissance des flux de voyageurs et de la fréquentation des lignes, connaissance indispensable pour adapter l’offre de transport régionale et l’offre tarifaire au plus près de la réalité.