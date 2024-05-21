Avant le premier chargement d’un titre de transport sur votre téléphone Android ou votre Samsung Galaxy Watch, une étape d'installation complémentaire est requise.

Une fois cette installation réussie, rendez-vous à l'écran d'accueil du service Achat :

- Achat > Sur mon téléphone > Acheter un titre

- Achat > Sur ma Samsung Galaxy Watch > Acheter un titre

L’application affiche ensuite les différents titres disponibles à l’achat. Vous sélectionnez le titre et, si nécessaire, la date, les zones et la quantité.

Avant le paiement, vous êtes invité à vous authentifier sur Île-de-France Mobilités Connect afin de bénéficier de plusieurs avantages : enregistrement de votre moyen de paiement, justificatif d’achat nominatif, consultation de vos derniers achats, meilleure prise en charge de vos demandes SAV…

Cette authentification est obligatoire pour l’achat de forfaits Navigo Mois et Navigo Semaine, afin de pouvoir vous identifier lors d’un contrôle.

Pour le paiement, vous devez disposer d'une carte bancaire et saisir une adresse e-mail à laquelle le justificatif d'achat vous sera envoyé. Cette adresse est préremplie si vous êtes authentifié(e) sur Île-de-France Mobilités Connect. Selon votre mobile, vous pouvez également payer vos titres de transport avec Samsung Pay.

Suite au paiement, le titre est chargé dans votre téléphone ou votre Samsung Galaxy Watch et vous pouvez voyager avec.