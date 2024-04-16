Je n'arrive pas à installer le service sur ma Samsung Galaxy Watch.
Le chargement de titres sur une Samsung Galaxy Watch est disponible uniquement sur l’application Île-de-France Mobilités et nécessite une étape d’installation.
Assurez-vous d’avoir un bon accès au réseau, télécom ou WIFI et une montre compatible.
En cas de doute, vous pouvez reprendre le parcours d’installation depuis la rubrique
Nous contacter > Mes titres de transport […] / Les titres chargés sur ma Samsung Galaxy Watch / Je rencontre des problèmes à l’installation après vous être authentifié sur Île-de-France Mobilités Connect.
L’application effectue un diagnostic de votre équipement et vous guide pas à pas. Si le problème persiste, un message d’erreur indiquera le problème rencontré.