Comment accéder au service client depuis l'app Cartes d'Apple ?

Vous avez des questions sur l’achat de titres depuis votre iPhone ou votre Apple Watch ?

Consultez notre page d’aide pour trouver des réponses à vos questions et découvrir comment profiter au maximum du service relatif à vos titres de transport.

You have questions related to transport tickets purchase on your iPhone or Apple Watch ?

Visit our help page to find answers to yours questions and find out how to get the most out of your ticket service.

Vous n’avez pas trouvé réponse à votre question ?

Adressez votre demande à notre équipe de support depuis l’une des applications mobiles qui propose l’achat de titres.

You haven’t found your answer ?

Send a request to our support service via one of the mobile applications that proposes the ticket service.