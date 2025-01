Découvrir le service d’achat et de chargement de titres dans un iPhone ou une Apple Watch

Il est maintenant possible de charger vos titres de transport d’Île-de-France Mobilités dans votre iPhone et votre Apple Watch.

Pour installer le service d’achat et de chargement de titres dans un iPhone, chargez sur App Store la version la plus récente de l’une des applications qui propose l’achat de titres et sélectionnez l’onglet Achat > Sur mon iPhone. Vous pouvez alors choisir le premier titre de transport que vous souhaitez charger dans votre iPhone et le payer. Cette étape nécessite un accès réseau télécom ou WIFI.

Une fois le paiement accepté, vous êtes redirigé sur l’app Cartes d’Apple qui procède à la création d’une carte Navigo dématérialisée sur votre iPhone avec le titre chargé.

De retour sur l’application mobile, vous pouvez consulter votre titre de transport depuis l’onglet Achat (ou Titres) ou depuis l’app Cartes d’Apple en sélectionnant la carte Navigo.

Si votre iPhone est connecté avec une Apple Watch compatible, sélectionnez l’onglet Achat > Sur mon Apple Watch pour choisir le premier titre à charger et le payer et dérouler le même processus de création de carte Navigo dématérialisée dans la montre connectée.

Ensuite, voyagez en toute simplicité avec votre iPhone ou votre Apple Watch dans lequel/laquelle un titre de transport est chargé et que vous aurez validé.