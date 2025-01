A quoi sert mon adresse e-mail ?

Votre adresse e-mail correspond à votre identifiant de connexion Île-de-France Mobilités Connect.

Elle sert également d’adresse de contact pour la gestion de vos contrats et services Île-de-France Mobilités.

Remarque : Si vous souhaitez recevoir les alertes proposées par le site et l’application Île-de-France Mobilités concernant l’info trafic et l’état des ascenseurs en gare, vous pouvez définir une adresse e-mail dédiée et différente de votre identifiant de connexion. Pour cela, rendez-vous dans votre espace personnel, rubrique « Mes préférences ».

Comment modifier mon adresse e-mail ?

Il est possible de modifier votre adresse e-mail depuis la rubrique gérer mes informations présente sur le portail et l’application Île-de-France Mobilités, en cliquant sur « Modifier mon adresse e-mail ».

Une fois vos informations modifiées, n’oubliez pas de valider les modifications afin qu’elles soient prises en compte. La validation d’un captcha pourra vous être demandée à cette étape.

J’ai modifié mon identifiant de connexion, que dois-je faire pour pouvoir utiliser mon nouvel identifiant ?

Une fois que vous avez saisi et validé votre nouvelle adresse e-mail, il vous reste à l’activer.

Pour cela, veillez à vous déconnecter. Lors de votre prochaine connexion, entrez votre nouvel identifiant. Un mail d’activation vous sera alors envoyé à cette adresse. Cliquez sur le lien contenu dans ce mail afin d’activer votre compte (Note : ce le lien expire au bout d’une heure).

Vous pouvez maintenant accéder à tous vos services en utilisant votre nouvel identifiant.