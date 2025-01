Comment fonctionne le prélèvement ?

Pour le forfait Navigo Annuel, le prélèvement automatique vous permet de payer en plusieurs fois, avec un prélèvement automatique réalisé chaque mois.

Les prélèvements sont effectués chaque mois entre le 3 et le 6 pour le mois en cours.

Toutefois, vous avez la possibilité de modifier cette date de prélèvement et de choisir entre le 2, le 8 ou 12.



Pour procéder à cette modification, nous vous invitons :

- soit à vous rendre dans une agence commerciale des transporteurs, certains comptoirs RATP ou en Guichets Services Navigo SNCF, dont vous trouverez la liste sur le site www.iledefrance-mobilites.fr, rubrique « Je gère ma carte Navigo » (Tous les services),

- soit à vous connecter à votre espace personnel sur le site www.iledefrance-mobilites.fr, puis aller dans la rubrique « Mon Navigo »,

- soit à contacter l’Agence Navigo Annuel par téléphone au 09 69 39 22 22 (appel non surtaxé) ou par e-mail à l’adresse [email protected].



A noter qu’une seule modification de date de prélèvement n’est possible par mois.

Pour le forfait imagine R, le prélèvement automatique vous permet de payer en plusieurs fois, avec un prélèvement automatique réalisé chaque mois.

Le prélèvement est effectué à chaque début de mois et correspond au paiement du mois qui commence.