FAQ : Navigo Liberté + sur téléphoneOffres et TarifsQu’est-ce que le contrat Navigo Liberté + sur téléphone ? Quels sont les tarifs ?Quels sont les avantages du contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?Puis-je bénéficier de tarifs réduits avec mon contrat Navigo Liberté sur téléphone ?Le service Navigo Liberté + est-il disponible sur téléphone ?Quelles sont les conditions pour bénéficier du Navigo Liberté + ?Souscription et AchatComment souscrire un contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?J’ai déjà un contrat Navigo Liberté + sur passe, puis-je le dématérialiser sur mon téléphone ?J’ai déjà des tickets sur mon téléphone, puis-je me les faire rembourser après avoir souscrit un contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?Avec mon contrat Navigo Liberté +, puis-je ajouter d’autres forfaits ou tickets sur mon téléphone ?Gestion du forfaitComment accéder à mes dernières validations ?Comment suivre et comprendre ma consommation avec Navigo Liberté+ sur téléphone ?Comment obtenir et comprendre mon justificatif de mobilité ?Comment consulter et télécharger mon contrat ?Comment consulter et comprendre ma facture ?Comment payer ma facture en attente de paiement ?Comment se passe le prélèvement ?Comment consulter et modifier mes moyens de paiement ?Comment changer de téléphone et continuer à voyager avec mon contrat Navigo Liberté + ?Puis-je mettre mon contrat Navigo Liberté + sur ma montre connectée ?Comment résilier mon contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?Puis-je obtenir une attestation Navigo Liberté + ou un justificatif ?Mon passe Navigo Liberté+ sur mon téléphone n’est pas prioritaire dans Apple Cartes. Comment activer le mode Transport Express ?Dysfonctionnements et SAVComment déclarer la perte ou le vol de mon téléphone me permettant la validation du Navigo Liberté + ?Comment faire si mon téléphone ne fonctionne pas avec mon contrat Navigo Liberté + ?Comment faire une demande SAV ?Comment accéder à mes demandes SAV ?