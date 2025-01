Comment charger mon forfait Navigo Mois ou Navigo Semaine ?

Les forfaits Navigo Mois et Navigo Semaine peuvent être chargés sur les passes Navigo Découverte et Navigo personnalisé :

dans un point de vente ou sur un automate RATP ou Transilien SNCF

chez les commerçants agréés

sur certains distributeurs automatiques bancaires

grâce à votre téléphone Android NFC, en téléchargeant l’application mobile Île-de-France Mobilités, BonjourRATP ou SNCF Connect ou avec votre téléphone IOS en téléchargeant l'application Île-de-France Mobilités. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les supports compatibles dans la FAQ.

Les forfaits Navigo Mois et Navigo Semaine peuvent être achetés et stockés sur votre téléphone Android NFC, grâce à l'application mobile Île-de-France Mobilités, BonjourRATP, et SNCF Connect ou depuis votre téléphone iOS à partir de l'iPhone 7 avec iOS 13 minimum ou iOS 14 pour l'iPhone XR. Pour plus d'informations, consulter la question « Qu'est-ce que le service d'achat de titres de transport sur téléphone et comment l'obtenir ? ».



Les forfaits chargés sur téléphone via le service d’achat de titres de transport sont proposés uniquement en « Toutes zones ».

Pour plus de détails, sur l’achat de votre forfait Navigo Semaine ou Mois depuis votre application mobile, rendez-vous sur la FAQ du Service d'achat de titres de transport sur téléphone, disponible ici.