Les établissements scolaires français publics ou privés sous contrat peuvent commander des passes Navigo Easy préchargés et des tickets à tarifs réduits sur le site Grands Comptes d’Ile-de-France Mobilités.

Il suffit de créer un compte, de fournir un justificatif, puis de passer commande en ligne. La livraison prend en moyenne 6 jours en France métropolitaine.

Le justificatif à joindre à votre demande de création de compte dépend de la nature de votre entité.

À noter : Lors des sorties scolaires, les élèves déjà titulaires d’un forfait imagine R Junior peuvent utiliser leur propre passe pour voyager.