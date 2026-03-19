La création d'un compte client est nécessaire pour effectuer des achats de titres de transport en Île-de-France en nombre sur le site Navigo Grands Comptes.

Vous devrez renseigner un formulaire de référencement client qui contient des champs relatifs à :

La personne référente qui souhaite créer le compte client (nom, email, téléphone)

L'organisme pour le compte duquel les commandes seront passées (pays, secteur d’activité, type de société, nom de l’organisme, adresse postale complète, N° de SIRET/DUNS ou autre, N° de TVA intracommunautaire, N° école, code NAF ou APE,...).

Afin de finaliser la création de votre compte client, il conviendra de joindre un justificatif officiel de l'existence de votre établissement, par exemple un Kbis.

Une fois ces informations vérifiées par l'Agence Navigo Grands Comptes, votre espace professionnel sera validé.

Vous pourrez alors vous connecter, passer votre commande, procéder au règlement et suivre son état d'avancement en ligne jusqu'à sa livraison.