Des frais de livraison sont calculés en fonction du poids et du colisage de chaque commande. Ils figurent sur le récapitulatif de votre commande.

Conformément aux CGVU, des frais forfaitaires de gestion administrative sont également appliqués à chaque commande.

Les délais de livraison sont variables selon le conditionnement de la commande et sa destination.

Le délai contractuel est de 30 jours ouvrés à partir de la date d'expédition de la commande.

Toutefois, à titre indicatif, le délai moyen observé est de :

- 6 jours ouvrés à partir de la date de mise en livraison de la commande pour une livraison en France métropolitaine et Monaco

- 10 jours ouvrés à partir de la date de mise en livraison de la commande pour les pays d'Europe

S’il semble y avoir un problème dans l’acheminement de votre colis 30 jours ouvrés après la date de votre commande, merci de contacter le Service Clients Navigo Grands Comptes