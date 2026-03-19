Différents modes de règlement sont acceptés mais peuvent varier selon votre profil :

Virement bancaire (possible pour tous les établissements). La production de votre commande est conditionnée à l'encaissement du règlement. Vous disposez de 10 jours calendaires pour effectuer votre paiement. Passé ce délai la commande est annulée.

(possible pour tous les établissements). La production de votre commande est conditionnée à l'encaissement du règlement. Vous disposez de 10 jours calendaires pour effectuer votre paiement. Passé ce délai la commande est annulée. Mandat administratif (uniquement si vous disposez d'un numéro Chorus et d'un numéro d'engagement). Le paiement doit être effectué sous trente (30) jours fin de mois. La commande est envoyée en production dès sa validation sur le parcours de vente.

Pour toute précision complémentaire, nous vous invitons à consulter les CGVU.