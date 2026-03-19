Qu'est ce que le site Navigo Grands Comptes ? A qui est destiné le site Navigo Grands Comptes ?
Le site Navigo Grands Comptes est dédié aux professionnels et institutions (administrations, écoles, associations) qui souhaitent acquérir, en grande quantité, des passes Navigo Easy chargés de titres de transport pour se déplacer sur le réseau des transporteurs d'Île de France.
L'accès à ce site est uniquement réservé aux personnes morales désirant acheter en grande quantité, des passes Navigo Easy chargés de titres de transport, ayant ou non l'intention de les revendre.
Sont ainsi concernés :
- Les entreprises privées, les personnes morales qui achètent en leur nom propre
- Les revendeurs agréés : Toute personne morale respectant les critères d'éligibilité mentionnés dans les CGVU du site Grands Comptes peut être agréée comme revendeur, sous réserve de fournir à l'Agence Navigo Grands Comptes les éléments nécessaires à leur appréciation.
- Les institutions publiques (administrations, mairies, ministères)
- Les établissements d'enseignement
- Les associations