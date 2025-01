Comment souscrire un abonnement à un Parc Relais ?

Le service des Parcs Relais fonctionne par abonnement. Vous pouvez charger votre abonnement sur votre passe Navigo, et ce dernier vous permettra alors d'accéder à votre Parc Relais. L’abonné bénéficie d’une place garantie pour sa voiture dans un espace propre et sécurisé (avec gardien et vidéo-surveillance).

Pour vous abonner à un Parc Relais, vous devez vous rendre sur le site du gestionnaire du Parc Relais en question. Vous pourrez retrouver ici la carte et la liste des Parcs Relais d'Île-de-France.

Plus d'informations au sujet des Parcs Relais en Île-de-France.