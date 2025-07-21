Quels sont les types d’abonnements aux Parkings Vélos proposés ?
Les abonnements proposés varient selon les parkings, mais à minima, les formules suivantes sont disponibles :
- Annuel : Gratuit* ou 30 euros
- Mensuel : Gratuit* ou 10 euros
- Hebdomadaire : Gratuit* ou 4 euros (uniquement pour les Parkings Vélos parisiens pour l'instant)
- Journalier** : Gratuit* ou 2 euros
(*) Uniquement pour les détenteurs d’un abonnement Navigo Annuel
(**) Certains parkings peuvent également proposer un abonnement à la journée, selon leur disponibilité et leur configuration.