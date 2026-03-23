Je n’arrive pas à bénéficier de la gratuité de l’abonnement à un Parking Vélos Île-de-France Mobilités alors même que j’ai un forfait annuel Navigo
Tout d’abord, veuillez vérifier que
- Votre forfait annuel transport en commun (Navigo Annuel, Imagine R étudiant, Imagine R scolaire, tarification Senior) est toujours valide et n’a pas été résilié ou suspendu.
- Votre abonnement Navigo est bien associé à votre espace Île-de-France Mobilités. Sinon associez vous ici
- Pour souscrire à un abonnement Parking Vélos, vous devez être connecté au compte Île-de-France Mobilités Connect du titulaire du forfait.
La souscription ne peut pas être réalisée depuis le compte d’une autre personne (même le payeur du forfait).
Exemple : Si un forfait Imagine’R est souscrit depuis le compte d’un parent, l’enfant titulaire du forfait Imagine’R doit se créer ou connecter à son propre compte Île-de-France Mobilités Connect pour souscrire à l’abonnement Parking Vélos.