Tout d’abord, veuillez vérifier que

Votre forfait annuel transport en commun (Navigo Annuel, Imagine R étudiant, Imagine R scolaire, tarification Senior) est toujours valide et n’a pas été résilié ou suspendu.

Votre abonnement Navigo est bien associé à votre espace Île-de-France Mobilités. Sinon associez vous ici

Pour souscrire à un abonnement Parking Vélos, vous devez être connecté au compte Île-de-France Mobilités Connect du titulaire du forfait.

La souscription ne peut pas être réalisée depuis le compte d’une autre personne (même le payeur du forfait).

Exemple : Si un forfait Imagine’R est souscrit depuis le compte d’un parent, l’enfant titulaire du forfait Imagine’R doit se créer ou connecter à son propre compte Île-de-France Mobilités Connect pour souscrire à l’abonnement Parking Vélos.