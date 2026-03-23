Certains anciens modèles de passe Navigo peuvent ne pas être compatibles avec les lecteurs des Parkings Vélos. Si votre passe n’est pas reconnu, vous pouvez :

remplacer votre passe Navigo afin d’obtenir un support plus récent compatible ;

utiliser un autre support, comme un passe Navigo Easy ;

utiliser votre téléphone comme support si votre équipement est compatible.

Pour remplacer votre passe Navigo, vous pouvez effectuer la démarche depuis votre compte Île-de-France Mobilités ou auprès d’un point de vente agréé.