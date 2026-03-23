Si vous rencontrez un problème d’accès aux Parkings Vélos Île-de-France Mobilités, veuillez, tout d’abord, vérifier que :

Votre abonnement Parking Vélos Île-de-France Mobilités est toujours valide en vous connectant à votre espace Île-de-France Mobilités Connect. Votre abonnement peut en effet être arrivé à échéance, ou, si vous bénéficiez de la gratuité, votre abonnement peut avoir été suspendu si le forfait Navigo permettant de bénéficier de la gratuité n’est plus valide ;

votre passe Navigo utilisé lors de la souscription au Parking Vélos est toujours le même, et n’a pas été perdu/volé.

Si le problème persiste, veuillez contacter le Service Client de votre Parking Vélos en écrivant via le formulaire de contact ou en téléphonant au numéro indiqué dans votre espace Île-de-France Mobilités Connect.