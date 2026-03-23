Les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités, peuvent être deux types d’espaces de stationnement vélo à proximité des gares et stations en Île-de-France :

Des Parkings Vélos en libre-accès (gratuits) abrités par un toit, avec un système d’accroche des vélos en 3 points (arceaux ou racks), permettant un stationnement sécurisé de votre vélo ;

Des Parkings Vélos fermés et sécurisés, accessibles sur abonnement

Toutes les consignes et certains des arceaux abrités bénéficient en outre de la vidéoprotection. Certaines consignes proposent également des prises de recharge pour les vélos à assistance électrique, des casiers et/ou d’autres petits services comme des pompes de gonflage, des mini-kits d’outillage et un pied de réparation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://idf-mobilites.fr/parking-velos