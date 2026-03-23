Pour les abonnements annuels et mensuels, un Passe Navigo est nécessaire pour s'abonner et accéder aux Parkings Vélos :

passe Navigo personnalisé*

passe Navigo Découverte

passe Navigo Easy : à noter que tous les Parkings Vélos n’acceptent pas encore le passe Navigo Easy cartonné

passe Navigo dématérialisé sur smartphone : à noter que tous les Parkings Vélos n’acceptent pas encore ce type de passe Navigo

Pour savoir quel support vous avez, rendez-vous sur cette question : Comment savoir quel support je possède ? | Île-de-France Mobilités

Si vous ne possédez pas de passe Navigo, vous pouvez vous procurer un passe Navigo Easy ou Découverte dans un Guichet Navigo (voir carte).

Pour les abonnements à la journée ou hebdomadaires, vous pouvez vous abonner et accéder aux Parkings Vélos via un passe Navigo (même types que pour les abonnements annuels et mensuel) ou via un code d’accès (fonctionnalité accessible dans certains Parkings Vélos uniquement), permettant ainsi aux utilisateurs occasionnels d’accéder aux Parkings Vélos, même sans passe Navigo.