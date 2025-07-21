Porter plainte auprès de la police

Rapprochez-vous du commissariat le plus proche et déposez une plainte pour le vol de votre vélo. Le dépôt de plainte est une étape essentielle non seulement pour déclencher une enquête, mais également pour toute démarche ultérieure auprès de votre assurance.

Vous pouvez réaliser cette procédure en ligne : Accueil - Plainte en ligne

Si votre vélo est marqué (Bicycode, Paravol, Recobike, etc.), vous pouvez également contacter votre opérateur de marquage pour le déclarer volé. Si vous ne savez pas qui est l’opérateur de marquage, saisissez simplement le numéro d’identification sur le site de l’APIC qui vous indiquera l’opérateur concerné.

Déclarer votre sinistre à votre assureur

Si vous disposez d’une assurance vélo (spécifique ou via votre assurance habitation si le vol a eu lieu chez vous) contactez votre assureur dès que possible.