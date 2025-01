Depuis la page de recherche d'un itinéraire, il est possible de déplacer rapidement votre trajet de +10mins ou de -10mins, ou de modifier soit la date et l'heure de départ, soit de fixer une date et heure d'arrivée à destination. Les trajets qui seront proposés tiendront compte de cette sélection.



La recherche d'un itinéraire n'est disponible que sur une date dans les trois semaines à venir.