Comment rechercher mon itinéraire depuis l'application ?

Pour réaliser une recherche d'itinéraire sur l'application, il faut renseigner sa destination dans la barre de recherche "Rechercher un itinéraire" en haut de l'écran d'accueil. Une fois sa destination saisie ou sélectionnée, il est possible de modifier son lieu de départ ou d'arrivée ainsi que ses options de voyage (heure et date de départ ou d'arrivée, modes, vitesse de marche, accessible en fauteuil roulant, etc.).



La recherche est lancée en appuyant sur le bouton "Rechercher". L'application affiche plusieurs solutions dont le détail est accessible après avoir choisi son trajet.

Il est également possible de sélectionner un lieu directement depuis la carte présente dans la page d’accueil de l’application. Il vous suffit pour cela d’appuyer sur l’aperçu de la carte, puis de défiler dessus avant d’appuyer de nouveau sur l’endroit de votre choix (gare, arrêt ou adresse). Vous pourrez ensuite choisir ce lieu comme point de départ ou d’arrivée de votre recherche d’itinéraire.