L’objectif d’Île-de-France mobilités est de vous inviter à privilégier les modes de transports durables (transport en commun, marche, vélo, covoiturage).

Île-de-France Mobilités encourage l’usage des modes de transport durables (transports en commun, marche, vélo, covoiturage).

Les trajets en voiture sont proposés uniquement lorsque le départ et l’arrivée de votre recherche si situe au sein des départements suivants : Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l’Essonne (91) et le Val d’Oise (95).

Nous vous invitons donc à consulter les autres modes de transports (transports en commun, vélo, covoiturage).

À noter : le covoiturage est proposé dans l’onglet « Voiture ».